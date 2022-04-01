إيطاليا: تباطؤ تدفق اللاجئين الأوكرانيين

(أنسامد) - أبريل 1 - روما - كشفت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيز أن أعداد المهاجرين الأوكرانيين الذين يتدفقون من بلادهم التي تمزقها الحرب، إلى أوروبا ولاسيما إيطاليا في تراجع خلال الأيام الأخيرة.



وأوضحت الوزيرة أن تدفق اللاجئين الأوكرانيين انخفض من 200 ألف شخص يوميا إلى 40 ألفا في أوروبا.



وبينت أنه في إيطاليا يوجد 75 ألف مهاجر أوكراني، بحسب الأرقام حتى الثلاثاء، مشيرة إلى أن هناك 5600 لاجئ تستضيفهم مراكز الاستقبال.



وتم توطين العديد من اللاجئين الأوكرانيين عبر مواطنين مقيمين بالفعل في إيطاليا.



على صعيد آخر، ذكرت الوزيرة أن 750 لاجئا أوكرانيا فقط طلبوا وضعهم تحت قيد الحماية الدولية، منوهة أن هذه الأرقام تعني أن معظم اللاجئين الأوكرانيين في إيطاليا يأملون العودة مجددا إلى بلدهم بعد انتهاء الصراع.



كما أفادت أنه يمكن توفير حوالي 3000 مكان للاجئين في أكثر من 500 عقار تمت مصادرتها من المافيا في جميع أنحاء البلاد. (أنسامد).



