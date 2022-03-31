روما تستضيف معرضا عن السلام والمهاجرين

(أنسامد) - مارس 31 - روما - يستضيف متحف لابوراتوريو Museo Laboratorio، في منطقة توربيلا موناكا، للطبقة العاملة في العاصمة روما، معرضا بعنوان " DIS/INTEGRATION"، حول السلام والمهاجرين.



ويركز المعرض الذي سيظل مفتوحا أمام الجمهور حتى 29 مايو المقبل، على موضوعات الهشاشة وعدم المساواة واستقبال اللاجئين والاندماج، بالإضافة إلى القضايا الحالية مثل الهجرة والصراعات مع عواقبها المأسوية، كما شوهد في الأسابيع الأخيرة في القضية الأوكرانية.



وجاء المعرض كفكرة للفنان سيزار ي منغاتي، وتم استضافته في وقت سابق في الفترة بين ديسمبر ويناير الماضي في جامعة روما في سابينزا.



كما يتضمن المعرض لوحات لفنانين من ذوي الاحتياجات، تركز بشكل أساسي على الحرب وتداعياتها من خلق أزمة مهاجرين.



بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الأعمال المعروضة، جداريات تعود إلى عام 2020 خلال فترة الوباء.



ويعود افتتاح متحف لابوراتوريو إلى عام 2008 من قبل جمعية سانت إجيديو، في واحدة من أكثر الضواحي الممثلة للطبقة العاملة في روما، وتم إنشاءه كمساحة للثقافة والتضامن مع هذه الطبقة. (أنسامد).



