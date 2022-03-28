قرابة 72 ألف لاجئ أوكراني وصلوا إيطاليا

(أنسامد) - مارس 28 - روما - أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، الأحد أن ما يقرب من 72 ألف لاجئ أوكراني وصلوا إلى البلاد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.



وكتبت وزارة الداخلية الإيطالية علي صفحتها بموقع تويتر : وصل إلى إيطاليا حتى الآن 71940 شخصًا، من بينهم 37082 امرأة، و6661 رجلاً و28197 قاصرًا.



مقارنة بيوم السبت، ارتفع عدد اللاجئين الأوكرانيين في إيطاليا 1156 شخصا. كانت الوجهات الرئيسية للاجئين الأوكرانيين ميلانو وروما ونابولي وبولونيا. (أنسامد).



