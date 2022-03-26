ديلا فيدوفا يزور الجزائر لتمثيل إيطاليا في معرض الكتاب

(أنسامد) - مارس 26 - روما - يزور وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الايطالية بينيديتو ديلا فيدوفا، الجزائر لتمثيل إيطاليا، ضيف شرف النسخة الخامسة والعشرين من المعرض الدولي للكتاب بالجزائر.



ويشارك في دورة 2022 من المعرض الدولي للكتاب بالجزائر 1250 عارضا، من بينهم 266 جزائريا و 324 عربيا و 660 من دول أجنبية يمثلون 36 دولة.



وشهدت النسخة الأخيرة من المعرض الدولي للكتاب بالجزائر، التي أقيمت في عام 2019، تواجد أكثر من مليون زائر.



وسيستضيف الجناح الإيطالي، الذي تنظمه وزارة الخارجية من خلال سفارة إيطاليا والمعهد الثقافي الإيطالي في الجزائر ووكالة التجارة الإيطالية بالتعاون مع إتحاد الناشرين الإيطاليين إصدارات من 16 دار نشر. ويتضمن البرنامج الثقافي الإيطالي مداخلات للعديد من الكتاب والباحثين الإيطاليين.



وزار وكيل وزارة الخارجية الايطالية بينيديتو ديلا فيدوفا، الجمعة مقر المعرض الدولي للكتاب رفقة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن.



ومن المقرر أن يزور ديلا فيدوفا المعرض السبت رفقة وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي. بعد ذلك، سيعقد ديلا فيدوفا ومولوجي اجتماعًا ثنائيًا لتقييم التعاون الثقافي بين البلدين.



كما سيلتقي ديلا فيدوفا مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، السفير شكيب رشيد قايد. (أنسامد).



