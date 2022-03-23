الراقص الرئيسي السابق للبولشوي في حفل لصالح أوكرانيا

(أنسامد) - مارس 23 - روما - قال منظمو حفل "السلام لصالح أوكرانيا " الذي سيقام على مسرح أوبرا "اركيمبولدى" في ميلانو يوم 7 أبريل إن الراقص الرئيسي السابق لباليه البولشوي الروسي الشهير "جاكوبو تيسي"، الذي ترك مسرح الباليه في 7 مارس بسبب غزو أوكرانيا، سيشارك في الحفل.



يقام حفل "Pace for Peace - a ritmo di Danza" للسلام لصالح الفنانين واللاجئين الأوكرانيين، برعاية الصليب الأحمر الدولي وصندوق ميلانو لمساعدة أوكرانيا، الذي أنشأته مؤسسة Fondazione Comunità Milano بناءً على طلب مجلس مدينة ميلانو. (أنسامد).



