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الراقص الرئيسي السابق للبولشوي في حفل لصالح أوكرانيا
"جاكوبو تيسي" على مسرح ميلانو في حفل السلام 7 أبريل
    (أنسامد) - مارس 23 - روما - قال منظمو حفل "السلام لصالح أوكرانيا " الذي سيقام على مسرح أوبرا "اركيمبولدى" في ميلانو يوم 7 أبريل إن الراقص الرئيسي السابق لباليه البولشوي الروسي الشهير "جاكوبو تيسي"، الذي ترك مسرح الباليه في 7 مارس بسبب غزو أوكرانيا، سيشارك في الحفل.

    يقام حفل "Pace for Peace - a ritmo di Danza" للسلام لصالح الفنانين واللاجئين الأوكرانيين، برعاية الصليب الأحمر الدولي وصندوق ميلانو لمساعدة أوكرانيا، الذي أنشأته مؤسسة Fondazione Comunità Milano بناءً على طلب مجلس مدينة ميلانو. (أنسامد).

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