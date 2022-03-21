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كارفانيا: نتوقع من الإماراتيين الاهتمام بالاستثمار في الجنوب
    (أنسامد) - مارس 21 - روما - صرحت مارا كارفانيا وزيرة الجنوب والتماسك الإقليمي الإيطالي أن بلادها تنتظر من الإماراتيين الاهتمام بتوجيه استثماراتهم للجنوب الإيطالي.

    وأضافت الوزيرة في الجناح الإيطالي بإكسبو 2020 دبي، "الهدف من مهمتنا في الإمارات هو التوجه إلي كوكبة من المستثمرين الدوليين بالفرص الجديدة داخل إيطاليا بفضل الاستثمارات التي نتوقعها جراء خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود، بالإضافة إلي أموال الصناديق الوطنية و الأوروبية".

    وتابعت كارفانيا، "نحن ننتظر اهتمام (الإماراتيين)، ورغبتهم في الرهان على جنوب إيطاليا". (أنسامد).

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