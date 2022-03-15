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مجتمع - هجرة و اندماج
إيطاليا تسلم 14 سيارة إسعاف للمستشفيات الليبية
    (أنسامد) - مارس 15 - روما - أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا تسليم 14 سيارة إسعاف للمستشفيات المحلية ومراكز الطوارئ في ليبيا، وذلك عبر مبادرة جسر التضامن الممولة من صندوق الهجرة الإيطالي.

    وأكدت السفارة في تغريدة عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن سيارات الإسعاف جرى تسليمها إلى مستشفيات محلية ومراكز طوارئ في كل من: «صرمان - ترهونة - صبراتة - الرحيبات - البريقة - نسمة - امساعد - الشويرف - سرت - العزيزية - أجدابيا - القبة - وادي عتبة».

    وأشارت إلى أن عملية التسليم جرت بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة في ليبيا (أنسامد).

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