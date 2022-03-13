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بنك إيطاليا: إرتفاع الإنفاق السياحي في عام 2021
    (أنسامد) - مارس 13 - روما - قال بنك إيطاليا يوم الجمعة، إن إجمالي إنفاق السياح الدوليين الذين زاروا إيطاليا - والإيطاليين الذين يسافرون إلى الخارج - تعافى في عام 2021، لكن مستوى التدفقات السياحية يمثل 50% مقارنة بما كان عليه في عام 2019، أي قبل تفشي جائحة كورونا.

    ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الإيطالي، سجلت صناعة السياحة العام الماضي نموًا يقدر بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تحسن طفيف عن عام 2020، كما بلغ الفائض المسجل في عام 2019، 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

    وأشار البنك إلى أنه في العام الماضي، زاد إنفاق المسافرين الدوليين في إيطاليا بنحو 25% مقارنة بعام 2020، وإرتفع أيضا إنفاق المسافرين الإيطاليين في الخارج بأكثر من 30% خلال نفس الفترة.

    (أنسامد).

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