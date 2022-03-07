متجر نبيذ مشهور في روما يحظر الفودكا الروسية

(أنسامد) - مارس 7 - روما - حظر متجر نبيذ مشهور في روما "الفودكا" ومنتجات كحولية روسية أخرإحتجاجاً على حرب أوكرانيا.



وقال أصحاب متجر" برنابي Bernabei" الإيطالي لبيع الكحوليات، أنهم أزالوا كل هذه المنتجات من فوق أالأرفف في إشارة للتضامن مع الشعب الأوكراني.



وأكدوا "لا مجال للحرب و إن القيم الأخلاقية تفوقت على القيم التجارية"، مشيرين إلى أن" المنتجات المحظورة الآن شكلت 25٪ من حجم مبيعاتها" (أنسامد).



