فتاة إيطالية من أصول نيجيرية تفوز بجائزة ماستر شيف إيطاليا

(أنسامد) - مارس 6 - روما - فازت تريسي إيبويجبودين، وهي فتاة إيطالية من مدينة فيرونا من أصول نيجيرية وتبلغ من العمر 28 عامًا، بالنسخة الحادية عشرة من جائزة برنامج "ماستر شيف ايطاليا".



وأحرزت تريسي إيبويجبودين، الجائزة بعد منافسة شديدة مع اثنين من الطهاة الشباب، وهما كارمين غوراسي (18 عامًا) وكريستيان باسيري (20 عامًا)، في المباراة النهائية يوم الخميس.



جاءت إيبويجبودين إلى إيطاليا مع أسرتها بعد أن أمضت طفولتها في نيجيريا. وصرحت إيبويجبودين قائلة : "خلال مسيرتي في ماستر شيف، تعلمت الإنفتاح على ما هو غير معروف وقبول ما يحيط بي دون خوف أو تحيز وجعله جزءًا من مطبخي بطريقة إيجابية". (أنسامد).



