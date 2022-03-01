أوكرانيا تشكر جناح إيطاليا في إكسبو 2020 على تضامنه

(أنسامد) - مارس 1 - روما - أعرب جناح أوكرانيا في إكسبو 2020 دبي عن شكره لجناح إيطاليا وآخرين بعد أن أبدوا دعمهم للأمة الأوكرانية عقب الغزو الروسي الأسبوع الماضي.



وقال جناح أوكرانيا في منشور على إنستجرام «نعرب عن تقديرنا العميق لجميع الأجنحة والدول المشاركة في إكسبو 2020 والتي تدعم أوكرانيا في هذه الأوقات الصعبة».



أظهر المنشور صورة لجناح إيطاليا مضاءاً بألوان علم أوكرانيا مع رسالة «إيطاليا مع أوكرانيا».



وكانت أجنحة الولايات المتحدة وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا من بين تلك الأجنحة التي أعربت عن تضامنها مع أوكرانيا. (أنسامد).



