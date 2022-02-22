إيطاليا ترمم قبر"ميثرا" الأثري في طرابلس

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - ستظهر مرة أخرى للنورروعة مقبرة ميثرا الروماني الموجود في مركز مدينة طرابلس، بفضل العمل المشترك لفريق علماء الآثار في منظمة الشراكة الأورومتوسطية "ميدا" مع مصلحة الآثار الليبية، جاء ذلك في تغريدة للسفارة الإيطالية في طرابلس على تويتر.



ميثرا هو اسم لملاك لاهوتي زرادشتي ويمثل في الزرادشتية حامي الحق و حارس الماشية و الحصاد و المياه، اقتبس بعض رومان من اسم هذا الملاك وأسسوا الديانة الميثرانية.



وأشارت السفارة : تهدف عملية الترميم التي تمولها منظمة الشراكة الأورومتوسطية للآثار إلى الحفاظ على جزء من اللوحات الجدارية المستخدمة لتزيين القبو.



منظمة الشراكة الأورومتوسطية "ميدا"، كما يشير موقعها على الإنترنت ، هي مؤسسة "غير ربحية " تعمل في مجال البحث ودراسة ونشر علم الآثار وتاريخ الفن اليوناني والروماني في منطقة شرق ووسط البحر المتوسط . (أنسامد).



