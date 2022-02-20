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مليون زائر لجناح إيطاليا في إكسبو 2020 بدبي
و10 ملايين مستخدم افتراضي
    (أنسامد) - فبراير 20 - روما - كشف تقرير عن وصول عدد زوار جناح إيطاليا في معرض إكسبو 2020 بدبي إلى مليون زائر منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر وحتى اليوم، مشيرا أنه للاحتفال بهذا الحدث الهام، أُضيئت واجهة المبنى بعبارة "1.000.000 زائر شكراً" محاطة بنجوم متحركة، وسط تصفيق من قبل الزوار الحاضرين.

    واشار التقرير أنه بالإضافة إلى الجمهور الحالي، تم الوصول إلى 10 ملايين مستخدم افتراضي منذ بداية المعرض، مع مئات الأنشطة والبث المباشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمنصات عبر شبكة الإنترنت. (أنسامد).

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