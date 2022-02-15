ايطاليا- تونس- فيلم :"الصقليون الافارقة..تونس ارض الميعاد"

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - يقدم المعهد الثقافي الايطالي في تونس فيلما وثائقيا بعنوان " الصقليون الافارقة..تونس ارض الميعاد" من انتاج الكاتب و الباحث الايطالي الفونسو كامبيزي ومن اخراج مارتشيللو بيفونا في في فضاء "مدارت قرطاج"، شمال العاصمة تونس يومي 17 و18 فبراير الحالي.



يروي الفيلم الوثائقي قصة الجالية الصقلية في تونس خلال فترة الحماية الفرنسية حتي استقلال البلاد علي يد الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة عام 1964 والعلاقات التي نشأت بين المجتمعات المختلفة التي نجحت في التعايش رغم الاختلافات الدينية والثقافية واللغوية علي لسان الصقليين الذين عاشوافي تونس.



يعرض الفيلم صفحة غير معروفة بشكل كبير من التاريخ المشترك بين تونس وفرنسا و ايطاليا .



يتضمن الفيلم شهادة ثمينة للفنانة الايطالية الشهيرة - تونسية المولد - كلاوديا كاردينالي و التي تظهر للمرة الاولي في فيلم بصحبة ابنتها كلاوديا كاردينالي سكويتيري -ابنتها من المخرج الايطالي الكبير باسكوالي سكويتيري - وهي تتحدث عن تونس بوصفها بلد "الترحاب والحوار" رغم العلاقات المعقدة بين مختلف المجتمعات المكونة له ..



يسلط الفيلم الوثائقي لضوء على الدراما التي عاشها المجتمع الصقلي عندما أصبحت تونس دولة مستقلة، وأجبر كثير من الصقليين على مغادرة البلاد الي المجهول اي ايطاليا.



.يقدم الفيلم رسالة امل للمجتمعات الحديثة لتعمل دائما علي دعم وتقوية فكرة تعدد الثقافات .



يشار إلى أن المخرج مارسيلو بيفونا، هو أيضا من عائلة صقلية هاجرت إلى تونس، لكنه غادر غداة استقلال البلاد (عام 1956) مع عائلته في سن الثالثة، ليستقر في ضواحي ميلانو الإيطالية، وظل دائمًا مرتبطًا جدًا بتونس مثل كل أولئك الذين غادروها عام 1956.



يقام علي هامش عرض الفيلم يومي 17 و 18 فبراير يقام معرض رائع لصور كاردينالي ، برعاية المخرج محمد شلوف ، بلقطات تبرع بها متحف سينما ميلانو ومكتبة سينما بولونيا ، المركز التجريبي لمؤسسة التصوير السينمائي وارشيف السينما الوطنية في روما .



وقد أقام المعهد الثقافي الإيطالي المعرض للاحتفال بذكري افتتاح مكتبة السينما التونسية في مارس 2018 التي كانت النجمة الإيطالية كلوديا كاردينالي راعية لها. (أنسامد).



