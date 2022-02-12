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مجتمع - هجرة و اندماج
قطاع غزة حاضر في اجتماع "حدود البحر المتوسط ;;للسلام"
    (أنسامد) - فبراير 12 - روما - سيكون قطاع غزة حاضرا أيضا في اجتماع "حدود البحر المتوسط ;;للسلام"، الذي يروج له المؤتمر الأسقفي الإيطالي، والذي سيجمع في فلورنسا، في الفترة من 23 إلى 27 فبراير، أساقفة الكنائس التي تطل على البحر المتوسط ورؤساء بلديات مدن البحر المتوسط ;;الرئيسية.

    وسيمثل قطاع غزة خلال اجتماع "حدود البحر المتوسط ;;للسلام" البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين.

    قال الأب رومانيللي : أعتقد أنه من المهم أن يكون صوت الحضور المسيحي الصغير في القطاع مسموعًا، حيث يوجد ما يزيد قليلاً عن ألف مؤمن، من بينهم 134 كاثوليكيًا فقط، بين مليوني مسلم. (أنسامد).

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