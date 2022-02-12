قطاع غزة حاضر في اجتماع "حدود البحر المتوسط ;;للسلام"

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - سيكون قطاع غزة حاضرا أيضا في
اجتماع "حدود البحر المتوسط ;;للسلام"، الذي يروج له المؤتمر
الأسقفي الإيطالي، والذي سيجمع في فلورنسا، في الفترة من 23 إلى 27
فبراير، أساقفة الكنائس التي تطل على البحر المتوسط ورؤساء بلديات
مدن البحر المتوسط ;;الرئيسية.
وسيمثل قطاع غزة خلال اجتماع "حدود البحر المتوسط ;;للسلام"
البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين.
قال الأب رومانيللي : أعتقد أنه من المهم أن يكون صوت الحضور
المسيحي الصغير في القطاع مسموعًا، حيث يوجد ما يزيد قليلاً عن ألف
مؤمن، من بينهم 134 كاثوليكيًا فقط، بين مليوني مسلم. (أنسامد).