إيطاليا: اعتقال 6 مصريين حرضوا على الهجرة غير الشرعية والقتل

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - اعتقلت دورية أمنية في مقاطعة جرجنت، الواقعة جنوبي جزيرة صقلية الإيطالية، في مركز استقبال مدينة لامبيدوزا، 6 مهاجرين مصريين، يشتبه في أنهم قادوا قاربا للمهاجرين.



ويواجه الستة أشخاص المقبوض عليهم تهم المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية والقتل.



وتتضمن التحقيقات أيضا العديد من عمليات إنزال المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا.



كما يواجه الستة أشخاص المعتقلين، تهم بقتل مهاجر، الذي مع غيره من المهاجرين الذين كانوا على متن القارب، قد تعرض للتهديد والضرب لإجباره على البقاء أسفل سطح السفينة، بالقرب من منطقة المحرك، حتى وفاته.



وفي ديسمبر الماضي، ألقت الشرطة في جزيرة صقلية، القبض على مهاجر مصري، و5 قاصرين مصريين للاشتباه في قيامهم باغتصاب فتيات مهاجرات من خارج الاتحاد الأوروبي في مركز استقبال المهاجرين في سيكوليانا.



وأوضحت الشرطة أن هناك 10 ضحايا مشتبه بهن، بينهن، فيتات مصريات وتونسيات.



ولفتت الشرطة إلى أن عصابة الاغتصاب المزعومة داهمت مواقع الفتيات في مركز فيلا سيكانيا وارتكبت عنفا جنسيا ضدهن. (أنسامد).



