إيطاليا: نقل 7 جثث لمهاجرين إلى مدينة بورتو إمبيدوكلي

(أنسامد) - يناير 31 - روما - وصلت العبارة سانسوفينو، إلى مدينة بورتو إمبيدوكلي الواقعة على ساحل مضيق صقلية، وعلى متنها 7 جثث لمهاجرين يحملون الجنسية البنغالية، فقدوا حياتهم بسبب البرد في عرض البحر.



وعلقت محافظة أغريجنتو، ماريا ريتا كوتشيوفا، على الحادث بالقول، "أنه ظرف يزيد الألم على ألم"، موضحة أنه سيتم إعادة جثث هؤلاء المهاجرين إلى بلدهم .



وبينت ماريا ريتا كوتشيوفا، أن أغريجنتو ستكون نقطة العبور لنقل جثث المهاجرين إلى بلدهم الأصلي، بنجلاديش،خاصة بعد وضع ألية لاستقبال جثث هؤلاء المهاجرين.



ولفتت المسؤولة إلى أن هناك موظفين من لامبيدوزا سيصلون إلى أرغيجنتو، خلال الثلاثاء أو الأربعاء، من أجل إعادة إرسال الضحايا إلى بلدهم.



وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت منظمة فرونتكس أن عدد المهاجرين الذين وصلوا خلال عام 2021، إلى وسط البحر المتوسط، زاد بنسبة 83%، بالمقارنة بعام 2020، بعدد يقترب من 200 ألف مهاجر.



وأوضحت المنظمة أن العدد الأكبر من المهاجرين الذين وصلوا إلى الشواطئ الأوروبية، قدموا من السواحل الليبية والتونسية والتركية.



(أنسامد).



