إيطاليا: نقل 7 جثث لمهاجرين إلى مدينة بورتو إمبيدوكلي

البابا فرنسيس يهنئ الرئيس الإيطالي ماتاريلا لإعادة انتخابه
ليبيا : المجلس الرئاسي يستنكر هجوم داعش بمنطقة جبل عصيدة
محمد بن زايد و رئيس إسرائيل يبحثان علاقات التعاون
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
روما : كازينو ديل أورورا، المزاد العلني للقصر الذي يضم الجدارية الوحيدة لكارافاجيو، ..لم يحضر احد
احياء الذكري السادسة لمقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في مصر
طرح منزل الأمير لودوفيسي للبيع بالمزاد (مع اللوحة الجدارية الوحيدة التي رسمها كارافاجيو). .يبدأ من 471 مليون يورو
اجواء كوفيد-19 في روما
ايطاليا-فال دي فييم..كأس العالم للتزلج الريفي على الجليد
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