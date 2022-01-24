برنامج تدريبي إيطالي تونسي يجمع بين السينما والتوعية البيئية

(أنسامد) - يناير 24 - روما - انطلق في العاصمة التونسية، تونس، برنامج تدريبي يجمع بين السينما والتوعية البيئية، ويستهدف المخرجين الشباب في تونس.



البرنامج الذي يحمل اسم "السيناريوهات الخضراء- تعزيز مهارات الشباب في المجال السمعي البصري للوعي البيئي"، تم إطلاقه بواسطة جمعية كايف بتونس، والاتحاد التونسي لهواة السينما، ومركز الإبداع والثقافة (فابريكا أوروبا سابقا).



وقالت فاليري منغيلي، من جمعية "كايف"، لأنسامد، أن أول جلستين تدريبيتين قادهما لورنزو سي، في 15 يناير الجاري، موضحة أن البرنامج يتكون من ستة فصلو رئيسية، بقيادة خبراء إيطاليين وتونسيين لمجموعة من 12 عضوا في الاتحاد التونسي لهواة السينما، ممن لديهم بالفعل خبرة في صناعة الأفلام.



أما الدورة التدريبية الثانية، التي تستهدف مجموعة أخرى من أعضاء الاتحاد التونسي لهواة السينما، من ذوي الخبرة الأقل في مجال السينما، فستبدأ في فبراير.



ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى صيف 2022، حيث يمكن للمتدربين العمل في فرق مزدوجة لإنتاج أفلام قصيرة حول القضايا البيئية المعاصرة.



والمشروع هو جزء من برنامج "جي ميد"، الذي تدعمه حكومة إمارة موناكو لشباب دول البحر المتوسط ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ومعهد إليس الفرنسي. (أنسامد).



