وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تبدأ رسميا عملها

(أنسامد) - يناير 20 - روما - بدأ عمل وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، رسميا، أمس الأربعاء، لتحل محل مكتب دعم اللجوء الأوروبي، بمزيد من الصلاحيات المخولة لها.



وبفضل مراجعة تفويضها، الذي تم التصديق عليه، بعد اتفاق بين البرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، وبناءا على اقتراح من المفوضية الأوروبية، سيكون لدى الوكالة الجديدة ميزانية قدرها 172 مليون يورو، في عام 2022، مخصة لتغطية نفقات العمليات الثماني الأولى لدعم سلطات بلجيكا وقبرص واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وإسبانيا.



وسيتم تعزيز موظفي الوكالة بـ 2000 موظف إضافي بما في ذلك 500 في المقر الرئيسي في مالطا، وفي مكاتب أثينا وبروكسل وروما ونيقوسيا ومدريد ووارسو، ليكونوا على استعداد للتدخل بناءا على طلب الدول الأعضاء.



وأوضحت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية، إيلفا جوهانوسون، على تويتر أن الوكالة الجديدة "ستسمح بالوصول السريع للخبراء في إجراءات اللجوء عند الطلب"، كما "ستسمح بتدريب المسؤولين الوطنيين بحيث يكون نهج اللجوء متشابها بشكل متزايد.



وأكدت نينا جريجوري، المديرة التنفيذية للوكالة الجديدة، في بيان أن الاتحاد الأوروبي هو وكالة واحدة لديها أدوات قادرة على دعم دول الأعضاء، مشيرة إلى أن الوكالة الجديدة تظهر أن الاتحاد الأوروبي قادر على التغلب على التحديات السياسية. (أنسامد).



