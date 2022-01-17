قطر: جناح إيطالي للأطفال في معرض الدوحة للكتاب

(أنسامد) - يناير 17 - روما - فرصة لمحبي كتب الأطفال الإيطالية، تقيم سفارة إيطاليا في الدوحة، جناح خاص بكتب الأطفال في معرض الكتاب الدولي في العاصمة القطرية.



ويشمل الجناح، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع "رجيو تشيلدرن Reggio Children"، وهي منظمة للتدريب وتعزيز حقوق الطفل، على برنامج كامل من ورش عمل ومعارض وقراءات ومسارات الرحلات التفاعلية.



ويهدف الجناح إلى منح الأطفال فرصة للاقتراب من القراءة، وهو هدف ثمين في هذا الوقت، لاسيما مع غلق المدارس في إيطاليا للتصدي للوباء.



ويقدم الجناح مجموعة مختارة من الكتب لمؤلفين إيطاليين أو نشرتها دور نشر إيطالية.



وعلق السفير الإيطالي، أليساندرو بروناس، "نحن فخورون بشكل خاص بجناحنا، إنها مشاركتنا الأولى في حدث مؤسسي في عام 2022، وقررنا تكريسه للصغار الذين، - ربما أكثر من البالغين-، يعيشون أوقاتنا صعبة".



واستطرد، "بالنسبة لإيطاليا وقطر، فإن التعليم وتعزيز إمكانات وحقوق الأطفال يمثلان أولوية اليوم أكثر من أي وقت مضى".



ومن بين الأحداث المقرر عقدها، في 17 يناير الجاري، تقديم النسخ العربية لكتابين لجياني روداري، الحائز على جائزة هامز كريستيان أندرسن عام 1970 (جائزة نوبل لأدب الأطفال"، وهما "كعكة في السماء"، و"حكايات طويلة بابتسامة"، في إطار مشروع مشترك بين سفارة إيطاليا ووزارة الثقافة في قطر.



كما ستتاح لمحبي روداري، الفرصة لزيارة معرض" الرسوم التوضيحية لجياني روداري"، الذي يضم مجموعة مختارة من الصور التي صممها 21 فنانا، كجزء من معرض بولونيا لكتاب الأطفال، والتي تعرض لأول مرة في قطر. (أنسامد).



