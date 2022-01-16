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مجتمع - هجرة و اندماج
بابا الفاتيكان يفكر في أولئك الذين أقدموا على الإنتحار
بعد أن فقدوا العمل
    (أنسامد) - يناير 16 - روما - قال البابا فرانسيس أنه يفكر في أشخاص انتحروا بعد أن فقدوا وظائفهم، مضيفا أنه في "في هذه الأوقات التي يسود فيها الوباء ، فقد الكثير من الناس العمل ، كما نعلم ، وقد وصل بعضهم ، بعد أن سحقهم عبء لا يطاق ، إلى نقطة الانتحار." في لقائه العام الأسبوعي في الفاتيكان الأربعاء الماضي أضاف البابا "أود أن أتذكر كل واحد منهم وعائلاتهم اليوم".

    وحث فرانسيس المؤمنين على "لحظة صمت تذكر أولئك الرجال والنساء الذين كانوا يائسين لأنهم لم يتمكنوا من العثور على عمل".

    وشدد البابا: "على الحكومات أن تمنح كل فرد فرصة لكسب قوت يومه".

    (أنسامد).

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