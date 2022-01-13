لامبيدوزا: بناء نصب تذكاري للمهاجرين مع مسرح مفتوح للجمهور

(أنسامد) - يناير 13 - روما - بدأ العمل في جزيرة لامبيدوزا على إنشاء "المسرح الطبيعي في كافا" وهو مسرح مفتوح للجمهور سيقام في محجر طبيعي لاستضافة الفعاليات الموسيقية والمسرحية والتجمعات والأحداث الثقافية، جنبا إلى جنب مع نصب تذكاري للمهاجرين، كون الجزيرة واحدة من أكثر المناطق التي وصل إليها المهاجرون العابرون للبحر المتوسط.



وأعلن رئيس البلدية، توتو مارتيلو، أنه سيتم بناء، "نصب تذكاري للهجرة"، في منقطة المسرح، حتى يكون مكان وقفة وتأمل وصلاة مفتوحة لجميع الأديان والمعتقدات.



وأشار المسؤول أنه سيتم وضع قارب استخدمه مهاجرون للوصول إلى لامبيدوزا، سيتم وضعه على الجدار المحيط الجنوبي الشرقي للمحجر الذي سيتم تحويله إلى مسرح.



ومن المخطط عمل عدد من الثقوب في القارب، يتراوح قطرها من 100 ملم إلى 50 ملم، يتوافق مع الضحايا والأطفال والبالغون، من غرق في الحادث المأسوي الذي وقع في 3 أكتوبر 2013، وأسفر عن مقتل 368 شخصا، بحسب عمدة المدينة.



وأشار مارتيلو، إنه سيتم أيضا إحياء ذكرى جميع ضحايا الهجرة الأبرياء وإعادة تأكيد الإلتزام على أن يصبح البحر المتوسط، بحرا للسلام.



وعن المسرح، أوضح العمدة، أنه مشروع مهم من وجهة نظر الاستعادة البيئية وإعادة التنمية الإقليمية والتعزيز الاجتماعي والثقافي، لافتا إلى أن المسرح الطبيعي في كافا، سيكون مساحة قادرة على دفع اقتصاد الجزيرة، وإبراز قيمتها السياحية. (أنسامد).



