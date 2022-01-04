إيطاليا: أول عمليات إنزال لمهاجرين في عام 2022

(أنسامد) - يناير 4 - روما - نزل 104 من المهاجرين، جميعهم تقريبا يحملون الجنسة الأفغانية، وعدد قليل من الباكستانيين والعراقيين والسوريين، إلى مينار روتشيلا أيونيكا في كالابريا، خلال الليلة السابقة.



وتم اعتراض المهاجرين، الذين ضموا بعض النساء وأربعة أطفال تقل أعمارهم عن 6 أشهر، وبعض العائلات والعديد من القصر غير المصحوبين، على متن قارب شراعي بطول 15 مترا، من قبل جنود روان وحرس السواحل على بعد 10 أميال من ساحل برانكاليوني، وتم إنقاذهم وتوجييهم إلى ميناء بلدة لوكرايدي.



وبعد نقلهم إلى الميناء، بدأت إجراءات تحديد الهوية، وتنفيذ مسحات للفم والبلعوم لتحديد المصابين بفيروس كورونا.



وقدرت السلطات أن وضع المهاجرين الذين تم إنقاذهم، جيد، ولم يتم إدخال حالات إلى المستشفى.



وقال المهاجرون إنهم أقلعوا على متن قارب من ميناء تركي في 28 ديسمبر الماضي.



ويعد هذا الإنزال هو الأول الذي يتم تسجيله في عام 2022 في كالابريا وميناء روتشيلا إيونيكا، حيث تم تسجيل العام الماضي للميناء، 49 عملية إنزال ضمت حوالي 7 آلاف مهاجر. (أنسامد).



