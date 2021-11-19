عودة أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم إلى تونس

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - تعود فاعلية أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم إلى تونس في الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر هذا العام في نسختها السادسة.



بعد شهور من جائحة كورونا، التي جعلت من الصعب تنظيم أحداث مع الوجود الفعلي للجمهور، تستأنف الأنشطة الترويجية في ظل الإجراءات الأمنية، وفقا لبيان صادر عن السفارة الإيطالية في تونس.



وأضاف البيان أن المبادرة الرئيسية لهذه النسخة، بالشراكة مع بلدية تونس ومع مطعم Rosmarino تهدف إلى تقديم الطعام الإيطالي في أماكن رمزية بالعاصمة مثل ساحة القصبة، وحديقة الباساج، وكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس ومدخل حديقة الحيوان بتونس.



برنامج المعهد الثقافي الإيطالي حافل أيضًا، حيث يقدم أربع مبادرات مختلفة: في 22 نوفمبر، مؤتمر مخصص لمستقبل المطبخ لرايموندو فاسا، أستاذ اللغة الإيطالية بجامعة منوبة.



في 24 نوفمبر، سيتم تنظيم ندوة حول مكافحة هدر الطعام مع الشيف أوغو غاستالدي والشيف ملك العبيدي، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.



وفي 25 نوفمبر، سيتم عرض فيلم قصير عن سوق Ballarò الشهير في باليرمو، الذي يعد بمثابة رمز لطعام الشارع الإيطالي، وفي 26 نوفمبر، سيتم إطلاق مبادرة DOVE التي روج لها معلمو اللغة الايطالية في المدارس الثانوية حول المطبخ الإيطالي كأداة لتعلم اللغة.



وستستمر الأنشطة أيضًا في الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر مع إطلاق وكالة التجارة الإيطالية حملة "Dolce Italia" مع منتجات مصنوعة في إيطاليا بنسبة 100% للمرة الأولى في تونس.



وقال سفير إيطاليا في تونس لورنزو فنارا : المطبخ جزء لا يتجزأ من ثقافتنا وهويتنا. من خلال مشاركة النكهات والأطباق الإيطالية، نريد أن نشارك أصدقائنا التونسيين سمة أساسية للحياة الإيطالية وتقاليد غنية قائمة على المكونات الصحية للنظام الغذائي المتوسطي والتراث غير المادي الإنساني، داعياً للمشاركة في هذه الفاعليات المجانية.



جميع المعلومات متاحة على القنوات الاجتماعية للسفارة والمعهد الثقافي الإيطالي ووكالة التجارة الإيطالية. (أنسامد).



