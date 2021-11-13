ماتاريلا يشيد بجهود السلام الإيطالية في يوم الشهداء

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - أشاد الرئيس سيرجيو ماتاريلا يوم أمس الجمعة بجهود إيطاليا من أجل السلام في اليوم الوطني ، مثمنا وفاة العسكريين والمدنيين خلال المهمات الدولية.



وقال رئيس الدولة: "لا تزال إيطاليا مثالا يحتذى به في عمليات السلام وحماية حقوق الإنسان الأساسية بفضل تقاربها وقدرتها على الحوار مع السكان المحليين".



كما أشادا رئيسة مجلس الشيوخ إليزابيتا كاسيلاتي ورئيس مجلس النواب روبرتو فيكو بيوم الشهداء ، بجانب لوحة تذكر بتفجير الناصرية في العراق عام 2003 ، والذي أسفر عن مقتل 18 جنديا إيطاليا ومدنيا إيطاليا وتسعة مدنيين عراقيين.



و قالت كاسيلاتي: "يجب ألا ننسى أبدا تضحياتهم الجسيمة".



ومن جهته أشار فيكو إنه "يجب أن نكون ممتنين لأولئك الذين شرفوا بلادنا". (أنسامد).



