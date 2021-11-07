جائزة البحر المتوسط ;;للأدب والروحانية لإيطالية وفرنسية

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - حصلت الكاتبة الإيطالية جوليا كامينيتو والمؤلفة الفرنسية من أصل جزائري كهينة بهلول على جائزة البحر المتوسط ;;للأدب والروحانية، في نسختها الأولى، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الإنتاج الأدبي الفرنسي والأجنبي المتوسطي.



ولدت جوليا كامينيتو في روما عام 1988، وانطلقت لأول مرة في مجال الخيال في عام 2016. ونالت روايتها الثانية "سيأتي يوم"، والتي نُشرت في عام 2019، إعجاب لجنة التحكيم.



أُعجبت لجنة التحكيم بالأسلوب المكثف والأنيق لهذا العمل الذي يحدث في إيطاليا التي ضربتها الحرب العظمى، وفقا لبيان صحفي.



تبلغ قيمة الجائزة التي أنشأتها جمعية "ماري نوستروم - البحر المتوسط ;;بشكل مختلف" 6000 يورو. تتكون لجنة التحكيم من سبعة أعضاء، من بينهم كتاب وأكاديميين. (أنسامد).



