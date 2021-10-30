(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - قالت مجموعة فنادق Federalberghi إن 10 ملايين إيطالي سيسافرون في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الأول من نوفمبر للاستفادة من أن يوم الاثنين هو يوم عيد جميع القديسين. وأضافت أن حوالي 90٪ من هؤلاء سيبقون في إيطاليا.



سيختارون المدن الفنية (27.7٪) والجبال 22.5٪ والشاطئ (20.5٪) كوجهات لقضاء إجازتهم.



بالنسبة للـ 10٪ الذين يسافرون إلى الخارج ، ستكون الوجهات المفضلة هي العواصم الأوروبية الرئيسية (63٪).



وقالت Federalberghi إن إجمالي حجم التداول من السفر والسياحة نهاية الأسبوع سيكون حوالي 3.16 مليار يورو (أنسامد).



