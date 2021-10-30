(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - قالت مجموعة فنادق Federalberghi
إن 10 ملايين إيطالي سيسافرون في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في
الأول من نوفمبر للاستفادة من أن يوم الاثنين هو يوم عيد جميع
القديسين. وأضافت أن حوالي 90٪ من هؤلاء سيبقون في إيطاليا.
سيختارون المدن الفنية (27.7٪) والجبال 22.5٪ والشاطئ (20.5٪)
كوجهات لقضاء إجازتهم.
بالنسبة للـ 10٪ الذين يسافرون إلى الخارج ، ستكون الوجهات المفضلة
هي العواصم الأوروبية الرئيسية (63٪).
وقالت Federalberghi إن إجمالي حجم التداول من السفر والسياحة
نهاية الأسبوع سيكون حوالي 3.16 مليار يورو (أنسامد).