أنجلينا جولي تلتقي بأطفال المدارس في روما

(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - التقت أنجلينا جولي بأطفال المدارس ، بما في ذلك الصم ، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 عاما من مدرستين في روما في كاسا ديل سينما في روما حيث كانت تروج لفيلمها الجديد Marvel Eternals مع costar Kit Harington.



قالت الممثلة وسفيرة المفوضية وهي أم لستة أطفال ، تم تبني ثلاثة منهم ، مع شريكها السابق براد بيت ، للأطفال: "أعتقد أن أسئلتك ذكية بشكل خاص بسبب حقيقة بسيطة للغاية: الأطفال أذكى من البالغين.



لا تنسَ ذلك أبدا ، ولا تكن مرتبكا ولا تفعل دائما الأشياء التي يريدونك أن تفعلها. " (أنسامد).



