Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
مجتمع
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

مجتمع - هجرة و اندماج
أنجلينا جولي تلتقي بأطفال المدارس في روما
    (أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - التقت أنجلينا جولي بأطفال المدارس ، بما في ذلك الصم ، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 عاما من مدرستين في روما في كاسا ديل سينما في روما حيث كانت تروج لفيلمها الجديد Marvel Eternals مع costar Kit Harington.

    قالت الممثلة وسفيرة المفوضية وهي أم لستة أطفال ، تم تبني ثلاثة منهم ، مع شريكها السابق براد بيت ، للأطفال: "أعتقد أن أسئلتك ذكية بشكل خاص بسبب حقيقة بسيطة للغاية: الأطفال أذكى من البالغين.

    لا تنسَ ذلك أبدا ، ولا تكن مرتبكا ولا تفعل دائما الأشياء التي يريدونك أن تفعلها. " (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    محكمة ايطالية تعلق محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل ريجيني

    ألبوم الصور