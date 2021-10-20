مهاجرين-سان ايجيديو:كلمة مهمة لدراجي عن الممرات الامنة

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - يعتبر الخطاب الذي القاه اليوم رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي امام مجلس الشيوخ حول ضرورة تشجيع قنوات الهجرة القانونية خطابا مهما وعلي وجه الخصوص ما يتعلق باوروبا حيث قال ان عليها ان تقدم المزيد مثل اتباع نموذج ما يسمي بالممرات الامنة .



يؤكد مجتمع سان ايجيديو علي ذلك مشيرا الي ان يجب الاعتراف بأنه حقق افضل ممارسة للمجتمع المدني ، الممولة ذاتيًا بالكامل ، والتي تعمل لأنها تمكنت من تفهم الحاجة إلى إنقاذ الفارين من الحروب والظروف المعيشية غير المحتملة مع العمل بالضرورة علي تمهيد طرق الدمج ..و الدليل علي ذلك انه خلال 5 سنوات نجحت الحركة باستقدام حوالي 4 الاف مهاجر قادمين من معسكرات اللاجئين في لبنان و اثيوبيا وجزيرة ليسبوس الي ايطاليا و فرنسا و بلجيكا و امارة اندور.



يعتبر مجتمع سان ايجيديو حركة علمانية ذات الهام مسيحي كاثوليكي تكرس جهودها للصلاة و دراسة الانجيل وقد ساهم مكتبها الدولي في اتفاقيات روما التي وضعت حدا للحري الاهلية في موزمبيق في 1992 و اتفاقيات السلام في جواتيمالا في 1996و الاتفاقيات التي وضعت حدا للفوضي الالبانية في 1997. (أنسامد).



