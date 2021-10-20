نابولي ..تلوث البحر المتوسط في بؤرة مشروع جرين بلو دايز

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - احتل البحر المتوسط اهتمام مشروع جرين بلو دايز للعمل علي دعم ثقافة الاستدامة البيئية التي يتم تحقيقها من خلال بحر نظيف ..ليس هذا فقط في اجتماعات المشروع التي دارت علي مدي ثلاثة ايامقالت رئيسة جرين بلو دايز سونيا كوكوزت انه ليس من قبيل الصدفة ان تقام الدورة القادمة في مدينة تارانتو و هي مدينة اساسية علي البحر.



يعتبر مشروع جرين بلو دايز القائم في نابولي حاليا من افكاركوكوزا وروزي فوزيللو واليزابيتا ماسوكيزو اضافت ان البحر المتوسط يقع في قلب الطرق التجارية لذلك فان المسائل المتعلقة بالبنية التحتية و التنقل تعتبر مصدر قلق بالنسبة لنا.



عُقدت مباحثات في هذه القضية في غرين بلو دايز مع ملاحظات افتتاحية للوزير إنريكو جيوفانيني ، الذي أكد أن "من بين توجيهات سلطات الموانئ والوزارة على أهمية الحكومات الإقليمية ، حيث أن لديها الكثير لتفعله لتطوير سلطات الموانئ ".



كان صباحًا شمل أيضًا رئيس سلطة الموانئ التيرانية الوسطى أندريا أنونزياتا ، الذي شدد على "أهمية أماكن التبادل والعمل مثل تلك الموجودة في الأيام الخضراء الزرقاء ، والتي تمكننا اليوم أيضًا من التأكيد على ذلك ، في الجنوب ، عندما نريد أن نضع مبادرات كبيرة - مثل قضية الممر الأخضر ، فنحن على يقين من أننا في ميناء نابولي سنكون قادرين على القيام بعمل أفضل وبمسؤولية أكبر من الأماكن الأخرى ". يركز الحدث على الحوار بين عالم العلوم والبحوث وريادة الأعمال من أجل التنمية المستدامة.



الحدث الذي استمر ثلاثة أيام مع اجتماعات بين مجموعة متنوعة جدًا من المهنيين يجمع الشباب معًا في التدريب والشركات الناشئة يهدف إلى إنشاء حوار بين المجال العلمي والأكاديمي وعالم الأعمال ، بهدف تحسين الاستدامة من خلال الإجراءات التي تؤدي إلى نتائج مرئية على الفور. (أنسامد).



