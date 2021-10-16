ماتاريلا يحث على العمل من أجل مكافحة الفقر

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - حث الرئيس سيرجيو ماتاريلا يوم الجمعة على اتخاذ إجراءات لمكافحة الفقر قبل يوم الأغذية العالمي للأمم المتحدة يوم السبت ، قائلاً إن وباء كوفيد أدى إلى زيادة الفقر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.



وقال إن "يوم الأغذية العالمي يوفر فرصة ثمينة للتفكير في العواقب المأساوية للوباء ، والتي تتميز بزيادة مستويات الفقر وسوء التغذية".



وأشار "لقد ساءت حالة الأمن الغذائي في العالم بشكل ملحوظ. سيتعين على المجتمع الدولي أن يتابع بشكل مناسب توصيات القمة الأخيرة بشأن النظم الغذائية ، وأن يثمن أوجه التآزر الطبيعية لمنظومة الأمم المتحدة واختصاصات وكالات الأمم المتحدة الموجودة في روما".



توجد ثلاث منظمات غذائية تابعة للأمم المتحدة ، وهي منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، وبرنامج الأغذية العالمي ، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ، في روما. (أنسامد).



