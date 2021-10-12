منظمة الهجرة: مهاجرون في ليبيا ماتوا اختناقا بالوقود

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - كشف المتحدث باسم مكتب التنسيق الخاص بالبحر المتوسط، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، فلافيو دي جياكومو، أن فحص صور من حطام قارب في ليبيا، يعطي فرضية أن مهاجرين توفوا بعد اختناقهم من أبخرة الوقود، وذلك بعد نشر فيديو يظهر 15 مهاجرا ميتا داخل قارب قبالة السواحل الليبية.



وأوضح دي جياكومو، لوكالة "أنسا"، أن هذه هي الفرضية التي تم التوصل إليها، مشيرا إلى أن مكتبه في انتظار المزيد من الأخبار.



وأضاف دي جياكومو أنه عادة ما تحدث هذه الطريقة من الوفاة، لاسيما لأشخاص يجدون أنفسهم محبوسين في حجرات بلا نوافذ، مشيرا إلى أن الفيديو الذي أعيد إطلاقه بواسطة موقع الانترنت لـ "ليبيا أوبزرفر"، حول قضية 15 مهاجرا عثر عليهم ميتين في قارب قبالة سواحل ليبيا، يعطي هذه الفرضية.



وتابع المسؤول بالقول إنه في بعض الحالات يحدث الوفاة بسبب الجفاف أو الضغط حينما يكون القارب ممتلئا جدا، مضيفا: "في الواقع، قد يكون سببين للوفاة بسبب الفترة الطويلة التي يقضوها في البحر في ظروف خطيرة للغاية وصعبة، لهذا في كثير من الأحيان، ينبغي إنقاذ الأشخاص في البحر بمجرد إطلاق الاستغاثة".



ولفت دي جياكومو إلى أن ظروف السفر الرهيبة التي يضع المهربون فيها الأشخاص المسافرون، وحتى في حالة عدم وجود حطام سفن، يمكن أن تسبب الوفاة لهم. (أنسامد).



