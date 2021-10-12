تونس : رئيسة الوزراء، عالمة الجيوفيزياء

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - أستاذة هندسة الزلازل في المدرسة الوطنية للهندسة بتونس في جامعة تونس المنار ، أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في بلد عربي ، تونس ، هي نجلاء بودن رمضان ، التي لها علاقات علمية وثيقة مع ترييستي وعلى وجه الخصوص مع إقليم فريولي فينيتسيا جوليا Fvg و ICTP (مركز عبد السلام الدولي للفيزياء النظرية) ، الذي زارته عدة مرات على مر السنين في سياق المشاريع البحثية المتعلقة بدراسة الظواهر الزلزالية.



قامت رمضان ، التي شغلت قبل أن تصبح رئيسا للوزراء بمنصب في وزارة التعليم العالي التونسية ، بزيارة ترييستي (شمال إيطاليا) في عام 2016 بمناسبة الأحداث التي نظمها المركز الدولي للفيزياء النظرية بالتزامن مع الذكرى الأربعين لزلزال فريولي عام 1976 ، عندما نظم المركز الدولي للفيزياء النظرية دورات واجتماعات مع أعضاء الوفد الدولي التونسي - الإيراني - الجزائري ، وزيارة مقر الحماية المدنية في بالمانوفا ، والتي حضرها في الحقيقة رمضان وأعضاء الوفد التونسي.



كان الاجتماع فرصة لتدشين مشروع إقليمي للحد من المخاطر الزلزالية في الجزائر وإيران وتونس ، بتنسيق من الجيوفيزيائي في المركز الدولي للفيزياء النظرية عبد الكريم عودة. وكان هدفها تعزيز التعاون العلمي في مواضيع الزلازل.



شاركت رمضان أيضا في تنظيم مدارس ICTP الدولية في تونس وشمال إفريقيا ، بما في ذلك أحدثها في 2018 حول "نماذج وملاحظات الزلازل والتسونامي". أخيرا ، نجلاء بودان رمضان هي عضو في مجلس إدارة NAGET (مجموعة شمال إفريقيا لدراسات الزلازل والتسونامي) ، وهي شبكة علمية دولية تأسست عام 2000 في المركز الدولي للفيزياء النظرية وتهدف إلى التعاون بين الباحثين من الجامعات ومراكز البحوث في دول شمال إفريقيا. (أنسامد).



