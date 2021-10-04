إيطاليا: 15 عملية إنزال لأكثر من 400 مهاجر في لامبيدوزا

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - وصل حوالي 400 مهاجر إلى لامبيدوزا، فجر أمس الأحد، على متن 14 قارب صغير، من بينهم بعض القوارب التي نجحت في الوصول مباشرة إلى القارة الأوروبية.



وكان آخر من وصل إلى رصيف ميناء فافارولو، بالترتيب الزمني، 82 من بنجلاديش والسودان ومصر.



أما المجموعة التي غادرت منذ الجمعة الماضي، من زوارة في ليبيا، تم تعقبها وإنقاذها من قبل زورق دورية خفر السواحل.



وصلت القوارب الصغيرة إلى لامبيدوزا وكان على متن كل منها ما بين 15 و95 شخصا كحد أقصى.



وتم نقل المهاجرين، بعد إجراء الفحص الطبي لهم، إلى مركز الاستقبال في منطقة إمبرياكولا، حيث يوجد أكثر من 700 شخص؟ كما ترسو سفينة الحجر الصحي، أطلس في خليج لامبيدوزا، وعلى متنها 440 مهاجرا. (أنسامد).



