إيطاليا: الحكم على عمدة بلدة ساعد المهاجرين بالسجن 13 عاما

(أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - قضت محكمة إيطالية بالسجن على دومنيكو لوكانو، العمدة لبلدة رياتشي، جنوبي البلاد، بالسجن 13 عاما وشهرين، لأنه ساعد المهاجرين غير الشرعيين على الاندماج في بلدته وإحيائها.



وواجه لوكانو إدانة بارتكاب مخالفات في إدارة طالبي اللجوء.



ويحظى لوكانو بشهرة وحب واسع النطاق، فقد جاء في المرتبة الثانية في مسابقة عمد المدن الدولية في 2010، وكذلك جاء في المرتبة الـ 40 في استطلاع " لقائمة أعظم القادة العالميين في 2016 Fortune".



وسمح العمدة المذكور ببقاء 450 مهاجرا في بلدته الصغيرة البالغ عدد سكانها 1800 ساكنا، على أمل إحياءها.



ويمكن لوكانو الاستئناف على الحكم وهو خارج السجن، إذ أن الحكم يصبح نهائيا بعد عمليتي استئناف، ويكون الثاني أمام المحكمة العليا.



وجاء الحكم ضعف مدة السجن التي اقترحتها النيابة العامة، والتي كانت تبلغ 7 أعوام و11 شهرا. (أنسامد).



