إيطاليا: وصول 106 مهاجرا جديدا إلى لوكري

(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - لا تتوقف عمليات إنزال المهاجرين على طول سواحل لوكري بمقاطعة ريدجو كالابريا، في إيطاليا، إذ وصل 106 مهاجرا من جنسيات مختلفة إلى ميناء روكيلا إيونيكا، بعد عملية إنقاذ نفذها جنود خفر السواحل في البحر.



ومن بين المهاجرين الذين تم انقاذهم، هناك العديد من النساء والقاصرين والأطفال دون سن السادسة.



وتم التعارف على القارب الشراعي الذي يحمل اللاجئين، دون هدى، ووسط الأمواج الهائلة، نظرا لرياح الخماسين القوية، على بعد عدة أميال من الساحل. وسريعا تحرك خفر السواحل ونقلوا القارب بأمان إلى ميناء روكيلا.



وخضع المهاجرين الذين يحملون في أغلبهم جنسيات سوريا وإيران والعراق واليمن، لاختبار مسحة ضد كورونا وتم وضعهم مؤقتا في مركز توفره بلدية روكيلا، ويديره قسم الحماية المدنية المحلي.



وبهذا الإنزال الجديد، وصلت عمليات الإنزال إلى هذا الميناء إلى 34 عملية خلال الـ 100 يوما الأخيرة. (أنسامد).



