مهرجان موسيقي ضخم للدعوة إلى إنهاء الفقر المدقع بحلول 2030

(أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - تقام حفلة موسيقية لإنقاذ الكوكب على مراحل حول العالم بعنوان Global Citizen Live حيث تقدم 24 ساعة من الموسيقى المتواصلة من موسيقى الروك والبوب ;;والراب وموسيقى السول في جميع القارات الخمس.



ينظم هذا المهرجان الموسيقى الضخم للدعوة إلى إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 وجمع الأموال للدول الأكثر احتياجا.



يشهد برنامج Global Citizen Live في نهاية هذا الأسبوع حضور مئات من عظماء الموسيقى يتناوبون أمام أكثر من 100000 متفرج في الوجود وما لا يقل عن مليار مشاهد متصلين بأركان الكوكب الأربعة.



ويشارك في المهرجان قامات موسيقية كبيرة مثل أندريا بوتشيلي ، إيلتون جون ، ستيفي ،إد شيران ، كولدبلاي ، جينيفر لوبيز ، ديمي لوفاتو ويقدمون عروضهم في نيويورك ولندن وباريس ولوس أنجلوس وريو دي جانيرو وسيدني ولاغوس وسيول ومومباي . (أنسامد).



