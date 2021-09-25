ليبيا ، سيريني : نحتاج إلى تعزيز الحكم المحلي في ليبيا

(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - قالت مارينا سيريني ، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي " نحن نؤمن بأهمية هذا المشروع ونحن نشارك الهدف الرئيسي الرامي إلى تعزيز قدرات الحوكمة للبلديات الليبية الـ 25 المشاركة من أجل ضمان استجابات ملموسة لاحتياجات المواطنين ".



قالت مارينا سيريني ، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي في رسالتها بالفيديو على الندوة التدريبية لرؤساء البلديات ومسؤولي البلديات الليبيين في معهد سيراكيوز الدولي " الحوار المستمر بين الإدارات الليبية الإيطالية والأنشطة المفصلة المخطط لها هي أدوات أساسية لتحقيق ذلك." وأشارت أن الهدف من تعزيز أشكال الجمعيات بين البلديات الليبية لتصبح أداة قادرة على المساهمة بشكل كبير في إعادة التوحيد التدريجي والفعال للشعب الليبي.



في الصورة : مارينا سيريني ، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي (أنسامد).



