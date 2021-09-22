افتتاح معرض "ليبيا وإيطاليا: تراث حضاري مشترك"

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - افتتح اليوم، الأربعاء، في العاصمة الليبية، طرابلس، معرض" ليبيا وإيطاليا: تراث حضاري مشترك"، لإظهار عمق التعاون الإيطالي الليبي في مجال الآثار والعمل المشترك المنجز من قبل علماء الآثار من البلدين على مدى السبعين سنة الماضية.



وبحسب السفارة الإيطالية في ليبية، فإن هذا المعرض، يبرز النشاط المشترك في مجال علم الآثار، موضحة أن الحدث يتم بمجهودات مشتركة بين قسم الآثار والسفارة الإيطالية في طرابلس، وبتصميم من مؤسسة "MedA للبحر المتوسط القديم"، وبمشاركة جميع البعثات الأثرية والإيطالية في ليبيا.



وسينطلق الحدث مساء اليوم في الساعة الخامسة في قصر السرايا الحمراء بطرابلس، والذي سيبدأ بتقديم ملخص سريع لنشأة الاستكشافات العلمية الأولى التي تميزت بعمق تأثير التوجيهات السياسية وبإعادة الصياغة بعد الحرب بمنظور من المساواة والمشاركة.



كما سيتم عرض ملامح البعثات الأثرية الفردية في هيكلها التاريخي العلمي، وهو ما يظهر واقع غني وديناميكي ومتنوع، من منحوتات صخرية وحطام سفن مغمورة تحت الماء ومجمعات حضرية كاملة، ومناطق بها مقابر متعددة وأحيانا قبور فردية، واستكشافات نادرة مثل كنز مصراتة.



ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع بدء أعمال ترميم مقبرة ميثراس، وهو ضريح روماني يقع في قلب وسط مدينة طرابلس، حيث يحتفظ بجزء من اللوحات الجدارية التي زينت السرير الجنائزية، إذ تتكفل وزارة الخارجية الإيطالية بتمويل أعمال الترميم التي ستدبرها البروفيسورة موسو، رئيسة بعثة روما 3 الأثرية، وباستشارات من المعهد المركزي الإيطالي للترميم.



كما يأتي بالتزامن مع دورات تدريبية متخصصة في إيطاليا، ستنطلق قريبا، لموظفي مصلحة الآثار الليبية في مجالات الآثار المغمورة تحت الماء وإدارة الأرشيف وحماية الفسيفساء.



وتأتي الفاعلية وكذلك جهود الاستكشاف المشتركة، ضمن نشاطات تم تفعيلها بموجب معاهدة الصداقة الإيطالية الليبية الموقعة عام 2008 في بنغازي، ولاسيما المنصوص عليها في المادة 16، بتعزيز الروابط الثقافية والصداقة. (أنسامد).



