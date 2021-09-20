جامعة Cattolica تشارك في إكسبو 2020 دبي بثلاث مبادرات

(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - من المقرر أن تلعب جامعة Università Cattolica del Sacro Cuore دورا مهما في إكسبو 2020 دبي ، الذي ينطلق في 1 أكتوبر ، حيث تقدم ثلاث مبادرات في الجناح الإيطالي.



وتتعلق المشاريع بتعزيز روح المبادرة بين الشباب في أفريقيا ، ونموذج التعاون الذي تم إجراؤه عبر شبكة SACRU للجامعات الكاثوليكية ومبادرة لمساعدة النساء على الوصول إلى مناصب صنع القرار.



قال العميد فرانكو أنيلي في حدث بعنوان "مسارات للحوار بين الثقافات نحو إكسبو دبي": "الحوار بين الثقافات والبعد العالمي هما جانبان يجمعان الجامعة والمعرض العالمي ، وهما عنصران يمكن أن يساعدا في النمو الاجتماعي والثقافي والاقتصادي". .



وأشار "تتمتع الجامعة بمكانة متميزة في بناء الحوار ، لا سيما في البعد بين الثقافات ، مشيرا أن "المبادرات مثل تلك التي تم تقديمها اليوم هي بالفعل ثمينة بالنسبة للجهود التعليمية من أجل الحوار" (أنسامد).



