لامورجيزي : نحتاج تضامن الاتحاد الأوروبي من أجل المهاجرين

(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - صرحت وزيرة الداخلية الإيطالية
لوتشيانا لامورجيزي خلال اجتماعها - في روما اليوم - مع نائبة
رئيس المفوضية الأوروبية ، مارغريتيس شيناس ،أن إيطاليا في انتظار
الموافقة الدائمة على ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي .
وإستطردت " إيطاليا ، أمام زيادة التدفقات عن طريق البحر المرتبطة
بأوضاع الأزمة السياسية والاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها بلدان
مثل تونس وليبيا ، تنتظر في الأشهر القليلة القادمة من الدول
الأعضاء علامة تضامن ملموسة بشأن إعادة توطين المهاجرين ".
ومن جهتها صرحت مارغريتيس شيناس لوكالة أنسا عقب الاجتماع " نحن
بحاجة إلى مقاربة أوروبية مشتركة للهجرة ونهج يأخذ في الاعتبار
الوضع الخاص لإيطاليا ". (أنسامد).