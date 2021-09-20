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مجتمع - هجرة و اندماج
لامورجيزي : نحتاج تضامن الاتحاد الأوروبي من أجل المهاجرين
المفوضية الأوروبية : يجب الأخذ في الاعتبار الوضع الخاص لإيطاليا
    (أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - صرحت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي خلال اجتماعها - في روما اليوم - مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية ، مارغريتيس شيناس ،أن إيطاليا في انتظار الموافقة الدائمة على ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي .

    وإستطردت " إيطاليا ، أمام زيادة التدفقات عن طريق البحر المرتبطة بأوضاع الأزمة السياسية والاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها بلدان مثل تونس وليبيا ، تنتظر في الأشهر القليلة القادمة من الدول الأعضاء علامة تضامن ملموسة بشأن إعادة توطين المهاجرين ".

    ومن جهتها صرحت مارغريتيس شيناس لوكالة أنسا عقب الاجتماع " نحن بحاجة إلى مقاربة أوروبية مشتركة للهجرة ونهج يأخذ في الاعتبار الوضع الخاص لإيطاليا ". (أنسامد).

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