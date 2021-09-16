كوفيد: إيطاليا تتبرع بـ 118 ألف جرعة استرازينيكا لليبيا

(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - تبرعت إيطاليا، أمس الأربعاء، بـ 117600 جرعة من لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، ضمن دفعة جرعات المصل المقدمة من خلال ثلاثة برامج وهيئات دولية، وفق ما أعلنت تغريدة من السفارة الإيطالية في طرابلس.



تم التسليم من خلال كوفاكس Covax، وهو برنامج دولي يهدف إلى تقديم اللقاحات ضد فيروس كورونا، لجميع الدول على قدم المساواة.



وتشارك في البرنامج كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، وتحالف جافي، وهي هيئة تعاون عالمية تضم مؤسسات عامة وخاصة، التي تعمل على هدف "التطعيم للجميع".



وأضافت التغريدة: "بعد البعثة السخية للأطباء الليبيين إلى روما في مستشفى سيليو العام الماضي، لا تزال إيطاليا وليبيا تعملان معا لمواجهة الوباء". (أنسامد).



