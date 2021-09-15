إيطاليا: 60 منحة دراسية إضافية للشباب الليبي

(أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - قدمت إيطاليا 60 منحة إضافية مخصصة للشباب الليبي الراغبين في الدراسة في إطار معاهدة إيطاليا-ليبيا للصداقة والشراكة والتعاون، الموقعة في بنغازي، في 30 أغسطس 2008، والتي فتحت الباب نحو شراكة حقيقية بين البلدين.



هذه المنحة تم الإعلان عنها بواسطة تغريدة للسفارة الإيطالية في ليبيا، منشورة خلال هذا الأسبوع، جاء فيها: "في إطار معاهدة الصداقة، منحت اللجنة المشتركة الإيطالية الليبية، 60 منحة دراسية، بزيادة العدد بشكل أكبر، تهانينا للفائزين النهائيين مع التمني لهم بالتوفيق في مساعيهم المستقبلية التي ستسهم في تعزيز الصداقة التاريحية بين إيطاليا وليبيا".



وتعتبر المنح الدراسية في إيطاليا، جزءا من المبادرات خاصة، التي حددتها معاهدة الصداقة، لصالح الشعب الليبي.



كما ستضاف هذه الـ 60 منحة إلى 50 أخرى قد تم تقديمهم بالفعل العام الماضي. (أنسامد).



