وصول معدات طبية ايطالية للمستشفيات الليبية

(أنسامد) - سبتمبر 10 - روما - تظهر الآثار الملموسة لمبادرة "جسر التضامن" الايطالية التي تقدم من خلالها إيطاليا للمستشفيات الليبية المعدات الطبية ومولدات الكهرباء لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للسكان.



وأكدت مصادر في طرابلس لوكالة أنباء "أنسا" أن المعدات الطبية وصلت الأسبوع الماضي إلى مستشفيات مدن امساعد والقبة ومرادة وسبها، وجميع مدن شرق وجنوب البلاد.



تهدف المرحلة الثانية من مبادرة "جسر التضامن" التي تمت بالتعاون مع وزارتي الحكم المحلي والصحة الليبية لتوفير المعدات والمولدات الكهربائية لـ 24 بلدية في جميع أنحاء البلاد، حسب تغريدة للسفارة الإيطالية في ليبيا .



في الشهر الماضي، تم تسليم الدفعة الأولى إلى مستشفيات صرمان وصبراتة (على الساحل الغربي) ومرزوق (جنوب البلاد) وسرت.



تعتبر المولدات الكهربائية ذات أهمية أساسية في بلد مثل ليبيا التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر على الرغم من كونها منتجًا كبيرًا للنفط. (أنسامد).



