عودة مهرجان البندقية السينمائي بفيلم روبرتو بينيني

(أنسامد) - سبتمبر 1 - روما - يستعد مهرجان البندقية السينمائي للعودة عقب حالة الطوارئ التي فرضها COVID التي أبقت العديد من النجوم بعيدا العام الماضي من خلال الافتتاح مساء الأربعاء بحضور الرئيس سيرجيو ماتاريلا ونجم Life Is Beautiful روبرتو بينيني الذي حصل على جائزة الأسد الذهبي.



سيستمر أقدم مهرجان سينمائي في العالم حتى 11 سبتمبر عندما ستقدم لجنة تحكيم برئاسة المخرج بونج جون هو أفضل 21 فيلما في المنافسة ، وهي جائزة الأسد الذهبي التي فاز بها العام الماضي نومادلاند الحائز على جائزة الأوسكار.



تقدم الممثلة والمقدمة سيرينا روسي ، مساء الأربعاء ، المخرج ونجم الفيلم الافتتاحي مادريس باراليلاس ، بيدرو ألمودوفار وبينيلوبي كروز.



يعد أحدث أفلام المخرج باولو سورينتينو الحائز على جائزة الأوسكار ، E "Stata la Mano di Dio" (كانت يد الله) ، من بين خمسة أفلام إيطالية سيتم ترشيحها لجائزة الأسد الذهبي.



الإفلام الأخري هي Mario Martone's Qui Rido Io و Gabriele Mainetti's Freaks Out و Michelangelo Frammartino's Il buco و America Latina ، فيلم إثارة للأخوين Fabio و Damiano D'Innocenzo.



فاز فيلم سورينتينو (La Grande Bellezza) (The Great Beauty) لعام 2013 بجائزة الأوسكار وجائزة Golden Globe وجائزة BAFTA لأفضل فيلم بلغة أجنبية. (أنسامد).