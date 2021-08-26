دراجي: يتعين على مجموعة العشرين مساعدة المرأة أفغانية

(أنسامد) - أغسطس 26 - روما - قال رئيس الوزراء ماريو دراجي أمام مؤتمر مجموعة العشرين لتمكين المرأة في سانتا مارغريتا ليغور بالقرب من جنوة يوم الخميس إنه يتعين على مجموعة العشرين أن تبذل قصارى جهدها لمساعدة الأفغانيات في الحفاظ على حقوقهن وحرياتهن حتى في ظل حكم طالبان.



وأشار في افتتاح المنتدى الذي ترأسه إيطاليا كرئيسة لمجموعة العشرين: "يجب أن تبذل مجموعة العشرين كل ما في وسعها لضمان أن تحافظ الأفغانيات على حرياتهن وحقوقهن".



واستطرد دراجي قائلا: "يجب ألا نخدع أنفسنا ، فالفتيات والنساء الأفغانيات سيفقدن حريتهن وكرامتهن ، ويعودن إلى الحالة المحزنة التي وجدن أنفسهن فيها قبل 20 عاما ، إنهم يخاطرون بأن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية مرة أخرى ، ضحايا للعنف المنهجي والتمييز ، لكونهم نساء فقط.



"يجب أن ندافع عن حقوق المرأة في كل مكان في العالم ، وقبل كل شيء حيث تتعرض للتهديد.



وشدد رئيس الوزراء الإيطالي على أن "مجموعة العشرين يجب أن تفعل كل ما في وسعها لضمان أن تحافظ الأفغانيات على حرياتهن وحقوقهن الأساسية ، ولا سيما الحق في التعليم. "يجب الحفاظ على الفتوحات التي تحققت في العشرين سنة الماضية".



وذكر تحاول طالبان تقديم وجه أكثر اعتدالا ولكن هناك تقارير بالفعل عن إجبار النساء والفتيات على البقاء في المنزل.



وعاد المتشددون الاسلاميون الى السلطة مع بدء القوات الامريكية والقوات الغربية الاخرى مغادرة الدولة الاسيوية بعد 20 عاما من غزوها لطرد القاعدة. (أنسامد).



