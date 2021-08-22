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مجتمع - هجرة و اندماج
مغربي يطعن زوجته في بوليا بايطاليا
    (أنسامد) - أغسطس 22 - روما - قام رجل مغربي يبلغ من العمر 42 عامًا بطعن زوجته البالغة من العمر 24 عامًا في وجهها، في ايطاليا، بعدما رفضت مضاجعته.

    وبنفس سكين المطبخ قام بقص شعرها وهرب. أوقفته الشرطة في بوليا، وعثرت أيضًا على صودا كاوية في سيارته. يواجه اتهامات بمحاولة القتل وتشويه المظهر من خلال إحداث إصابات دائمة.

    مع الاصابات الناجمة عن الطعنة، تسبب الرجل تقريبا في قطع أذنها اليسرى التي أعيد بناؤها بعد عملية جراحية طويلة. وصلت الفتاة المغربية البالغة من العمر 24 عامًا مؤخرًا إلى إيطاليا ولا تتحدث الإيطالية. (أنسامد).

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