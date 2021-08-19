بلدة إيطالية تتبرع بكمامات ومطهرات طبية لمدن تونسية

(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - تبرعت بلدية جالدو تادينو الإيطالية في إقليم أومبريا، بوسط إيطاليا، بكمامات وجيل مطهر (مطهرات طبية)ـ إلى رؤساء بلدتي سجنان وحشنا في بنزرت بتونس، في الظل التعاون بين الطرفين، من أجل توزيعها على السكان المحليين، للتصدي لوباء كورونا.



وسلم الأمين العام للاتحاد الإيطالي العام للعمال لمدينة جالدو تادينو، خيرت حيدي، المواد الطبية لأول مواطنين تونسيين، ناقلا تحيات عمدة المدينة، ماسيميليانو برشيوتي، إلى الأهالي.



وجاء في البيان الذي كتبه رئيس البلدية: "أعزائي الأصدقاء في تونس، مدينة جالدو تادينو، الذي لدي الشرف في تمثيلها، كانت دائما شديدة الارتباط بمجتمعكم، الذي تربطنا بها علاقات مباشرة منذ عدة سنوات، وتعاونا وصداقة في مختلف المجالات". (أنسامد).



