مهاجرون: سالفيني، عمليات إنزال قياسية

(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - قال سكرتير حزب الرابطة ماتيو سالفيني - حول عمليات إنزال المهاجرين في إيطاليا - " نحن نتحدث عن الأعداد الهائلة وخاصة في وقت الإصابة بالفيروس الذي لا يمكن تصوره. أربعة وثلاثون ألف مهاجر أكثر بثماني مرات ، هناك شيء لا يعمل في أنظمة التحكم ، خاصة في اللحظة التي نتحدث فيها عن الجرعة الثالثة من اللقاح ".



في مداخلة لبرنامج Morning News على القناة 5 : أضاف سالفيني - الذي يعتبر أهم زعيم يميني في إيطاليا - " إذا تطلب تضحيات من الإيطاليين (بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد) لا يمكننا قبول المشاهد التي نراها في لامبيدوسا وفنتيميليا وتريست ، فهم قادمون بالمراكب الشراعية في كالابريا وسالينتو وسردينيا .



وأشار "نحن بحاجة إلى التدخل ، أيضا لأن كل إنزال يعطي حوالي 5 دولارات في جيوب المهربين الذين يشترون المخدرات والأسلحة ، لذلك نحن نقوم بشكل أساسي بتمويل الأسلحة الدولية وتهريب المخدرات لأن هؤلاء ليسوا غرقى ، فهم رحلات منظمة علميا خاصة من تونس ".



(أنسامد).



