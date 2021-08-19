Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
مجتمع
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

مجتمع - هجرة و اندماج
مهاجرون: سالفيني، عمليات إنزال قياسية
ولا يمكن تصورها مع وجود فيروس كورونا
    (أنسامد) - أغسطس 19 - روما - قال سكرتير حزب الرابطة ماتيو سالفيني - حول عمليات إنزال المهاجرين في إيطاليا - " نحن نتحدث عن الأعداد الهائلة وخاصة في وقت الإصابة بالفيروس الذي لا يمكن تصوره. أربعة وثلاثون ألف مهاجر أكثر بثماني مرات ، هناك شيء لا يعمل في أنظمة التحكم ، خاصة في اللحظة التي نتحدث فيها عن الجرعة الثالثة من اللقاح ".

    في مداخلة لبرنامج Morning News على القناة 5 : أضاف سالفيني - الذي يعتبر أهم زعيم يميني في إيطاليا - " إذا تطلب تضحيات من الإيطاليين (بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد) لا يمكننا قبول المشاهد التي نراها في لامبيدوسا وفنتيميليا وتريست ، فهم قادمون بالمراكب الشراعية في كالابريا وسالينتو وسردينيا .

    وأشار "نحن بحاجة إلى التدخل ، أيضا لأن كل إنزال يعطي حوالي 5 دولارات في جيوب المهربين الذين يشترون المخدرات والأسلحة ، لذلك نحن نقوم بشكل أساسي بتمويل الأسلحة الدولية وتهريب المخدرات لأن هؤلاء ليسوا غرقى ، فهم رحلات منظمة علميا خاصة من تونس ".

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    تصريح المرور الأخضر للمسرح اليوناني في تاورمينا، مبادرة لعزيز الوصول إلى المواقع الثقافية في صقلية

    ألبوم الصور