مهاجرون: سالفيني، عمليات إنزال قياسية

(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - قال سكرتير حزب الرابطة ماتيو
سالفيني - حول عمليات إنزال المهاجرين في إيطاليا - " نحن نتحدث عن
الأعداد الهائلة وخاصة في وقت الإصابة بالفيروس الذي لا يمكن
تصوره. أربعة وثلاثون ألف مهاجر أكثر بثماني مرات ، هناك شيء لا
يعمل في أنظمة التحكم ، خاصة في اللحظة التي نتحدث فيها عن الجرعة
الثالثة من اللقاح ".
في مداخلة لبرنامج Morning News على القناة 5 : أضاف سالفيني -
الذي يعتبر أهم زعيم يميني في إيطاليا - " إذا تطلب تضحيات من
الإيطاليين (بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد) لا يمكننا قبول
المشاهد التي نراها في لامبيدوسا وفنتيميليا وتريست ، فهم قادمون
بالمراكب الشراعية في كالابريا وسالينتو وسردينيا .
وأشار "نحن بحاجة إلى التدخل ، أيضا لأن كل إنزال يعطي حوالي 5
دولارات في جيوب المهربين الذين يشترون المخدرات والأسلحة ، لذلك
نحن نقوم بشكل أساسي بتمويل الأسلحة الدولية وتهريب المخدرات لأن
هؤلاء ليسوا غرقى ، فهم رحلات منظمة علميا خاصة من تونس ".