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إيطاليا: الجسر الجوي مع أفغانستان مستمر ونقل 500 شخصا
    (أنسامد) - أغسطس 19 - روما - هبطت طائرة من طراز بوينج KC767 في مطار فيوميتشينو، بروما، بعد ظهر اليوم، الخميس، قادمة من الكويت وعلى متنها 202 أفغانيا، تم إجلاؤهم أمس من كابول بطائرتين.

    وعقب النزول المباشر، خضع المسافرين للإجراءات الوقائية الصحية ضد فيروس كورونا، داخل مبنى الركاب رقم 5.

    ومع وصول اليوم، وصل أكثر من 500 متعاونا سابقا وعائلاتهم إلى إيطاليا منذ يونيه الماضي، بعد إحضار 228 أفغانيا، إلى الأراضي الإيطالية ضمن العملية "Aquila 1" وتأتي العملية من تخطيط وإدارة رئيس العمليات المشتركة، الجنرال لوتشيانو بورتولانو، باستخدام 8 طائرات، 4 من طراز KC767، وكذلك أربعة طائرات من طراز C130J، والتي تنقل الأشخاص التي تم إجلائهم من أفغانستان إلى الكويت.

    ويشارك أكثر من 1500 جندي إيطالي في هذه العملية المعقدة للجسر الجوي، بناءا على طلب من وزير الدفاع لورينزو جويريني. (أنسامد).

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